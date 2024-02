Morta a 98 anni Irene Camber | prima medaglia d' oro olimpica della scherma azzurra

Morta Irene Camber, primo oro olimpico della scherma azzurra

Morta a 98 anni Irene Camber, leggenda del fioretto azzurro: Con la semplicità e l’umiltà della grande donna, prima che della campionessa, Irene Camber è stata anche la prima donna laureata in chimica industriale (all'Università di Padova). “L’insegnamento di ... gazzetta

Mondo della scherma in lutto. Morta Irene Camber, primo oro olimpico femminile a Helsinki nel 1952: Lutto nel mondo della scherma italiana. È morta a 98 anni Irene Camber, primo oro olimpico femminile in pedana per l'Italia grazie al trionfo ad Helsinki 1952. Triestina, è stata anche campionessa ... ilgazzettino

l'italia piange Irene Camber, prima olimpionica della scherma azzurra: Lutto nel mondo della scherma italiana. È morta a 98 anni Irene Camber, primo oro olimpico femminile in pedana per l'Italia grazie al trionfo ... sportmediaset.mediaset