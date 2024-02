Don Domenico diventa prete: grande festa in quattro parrocchie

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Avevano creato un Bed andin uno, dove ospitavano: avevano arredato locon camere da letto e cucina, per rendere l’immobile più accogliente e credibile. A seguito di segnalazione, il nucleo specialistico in materia di edilizia della polizia locale, è intervenuto nel quartiere San Rocco nelle prime ore del mattino, accertando la presenza di quattro persone, due donne e due uomini, in un magazzino/laboratorio abusivamente trasformato in abitazione. Nell’immobile, posto sotto il livello stradale, si trovavano quattro stanze da letto, la cucina e il bagno nonché gli effetti personali dei soggetti presenti, due dei quali risultatisul territorio dello stato. ...

Monza, lo scantinato diventa un bed and breakfast abusivo per immigrati irregolari: Monza, 23 febbraio 2024 – Avevano creato un Bed and breakfast abusivo in uno scantinato, dove ospitavano immigrati irregolari: avevano arredato lo scantinato con camere da letto e cucina, per rendere ... ilgiorno

Da una soffitta al salone dell’asilo: la “Processione di Capriano” torna a casa dopo il restauro: E' stata benedetta da Monsignor Michele Elli e Don Riccardo la "Processione di Capriano", un'opera scultorea del 1926 ... mbnews

Monza: la storia di Giorgio Crespi, che vive in una cantina e cerca una nuova normalità: Giorgio Crespi ha 51 anni e da due anni vive in una cantina. Questa è la sua storia. ilcittadinomb