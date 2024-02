Monza Di Gregorio | parla l’agente | «Pronto per una big»

Di Gregorio, parla l'agente: "Pronto per una big"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le parole Carlo Alberto Belloni, agente del portiere delMichele Di: «Sta bene ed èper una big» Carlo Alberto Belloni, agente del portiere delMichele Di, hato del suo assistito dopo l’infortunio contro il Milan e dell’interesse delle big sul mercato. Di seguito le sue parole a SportItalia. COME STA DOPO LA BOTTA CONTRO IL MILAN – «Bene, per fortuna si è trattato appunto solo di una forte botta che lo ha portato a dover applicare 6 punti di sutura poco sopra il sopracciglio. Però sta bene, sabato con la Salernitana sarà della partita». CRESCITA – «Grazie alla sua grande ambizione, alla fame ed al fatto che non si sia mai sentito appagato. Lavora duro quotidianamente ed il lavoro paga. Anno dopo anno riesce ad alzare il livello delle ...

