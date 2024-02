Montecatini, la protesta di via Toti: “Troppi furti e degrado, vogliamo lavorare sereni”

(Di venerdì 23 febbraio 2024)Terme, 23 febbraio 2024 – “Le attività commerciali di viasono esasperate dalla sequenza dicon destrezza che si ripete ogni settimana e chiedono che per questo che si intensifichino le attività di deterrenza, per ripristinare una situazione di sicurezza". La denuncia della difficile situazione arriva da Confcommercio Pistoia e Prato. L’organizzazione di categoria, nel corso delle ultime settimane, ha raccolto il malumore dei negozi associati della zona dove si trova l’area ex Lazzi, vessati con modalità ricorrenti da episodi di microcriminalità. "I commercianti – prosegue la nota – chiedono soltanto di poterintà. Parrebbe un requisito di base, ma così non è. In molti ci evidenziano di avere adottato l’ingresso su richiesta, con la porta sbarrata ed il campanello ...