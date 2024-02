Montagna | Cnsas | ‘con maltempo rischio distacchi e valanghe su Alpi nel fine settimana’

Sicuri con la neve: CAI e CNSAS insieme il 21 gennaio per informare sui pericoli della montagna d’inverno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano, 23 feb. (Adnkronos) – Ilche sta imperversando su tutto il Nord Italia potrebbe creare rischi disu diverse zone delle, per tutto ilsettimana. Lo comunica in una nota il: “Il bollettino di Arpa Lombardia -si legge nella nota- indica il pericolo dida ‘3-marcato’ in aumento a ‘4-forte’ su Retiche Orientali, Centrali e Occidentali, PreLariane, Orobie, PreBergamasche, PreBresciane e Adamello. L?indice è moderato nelle PreVaresine, debole nell?Appennino Pavese”.Ciò premesso, “il bollettino precisa che ‘gli abbondanti apporti nevosi incrementano e sovraccaricano i recenti accumuli che presentano un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ...

