Mons Riccardo Lamba nuovo Arcivescovo di Udine

Mons. Riccardo Lamba è Arcivescovo eletto di Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 23 febbraio 2024)sarà ildi. L’ufficialità di una notizia che, come ha detto. Andrea Bruno Mazzocato, era «già circolata attraverso i social», è stata data dalla Santa Sede a mezzogiorno di oggi, venerdì 23 febbraio 2024, informando che il Santo Padre Francesco ha accolto la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesise presentata da. Andrea Bruno Mazzocato e ha contestualmente nominato il suo successore nella persona di. Le prime parole dell’eletto,. «Ho chiesto questa improvvisa convocazione per un annuncio molto importante per la nostra ...