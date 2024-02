Mondiali di Nuoto, l'Italia scintilla di 12 medaglie: è terza in Classifica per Nazioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma – A una settimana dal termine deidia Doha, risuonano ancora i 12 allori vinti dal(leggi qui). E gli Azzurri conquistano il terzo posto nelre Finale. Lo fanno con 501 punti, alle spalle di Stati Uniti (668) e Australia (538). E un risultato prestigioso, con tre successi in più rispetto alla precedente edizione record e del Covid di Budapest 2022 (5-2-2). Sono state 14 le finali individuali conquistate con sei ottenute in staffetta. Come riporta feder.it ‘Gli azzurri precedono la Cina (468), l’Olanda (386), la Gran Bretagna (361), il Canada (328), l’Ungheria (247), la Polona (235), la Germania (227) ed altre 49a punti.è seconda nellamaschile (dietro agli Stati Uniti) e sesta in ...