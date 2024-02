Moglie assessore Golino inaugura nuovo plesso dell'Asilo Nido dei Cippi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutito ilB deldi via Catena. Il taglio del nastro è stato affidato alla signora Angela Colella,del compiantoalle Politiche Sociali e agli AsiliAntonio, scomparso prematuramente lo scorso 7 febbraio, accompagnata dal sindaco Antonio Trombetta. Alla cerimonia hanno preso parte anche, il vicesindaco Pasquale Salzillo, gli assessori Francesca Cicchella e Stefano Farro e il consigliere comunale e provinciale Antimo Rondello. L’apertura della nuova sezione, che consentirà immediatamente di ospitare ulteriori 20 bambini nella struttura, già fiore all’occhiello del Comune di Marcianise, è stata possibile grazie all’autorizzazione ricevuta lo scorso 14 febbraio dall’Asl che ha ...

Modena, si barrica in casa con la moglie a Pavullo: trattative in corso: (Adnkronos) - Un uomo si è barricato in casa a Pavullo nel modenese. Sul posto i carabinieri. L'uomo potrebbe essere armato e si è chiuso nell'abitazione insieme alla moglie. reggiotv

Chi è Paolo Truzzu: curriculum, partito, biografia, moglie e figli: Ha dovuto accettare le dimissioni di alcuni assessori, dopo una serie di attacchi ricevuti ... Ancora oggi ricopre la carica di primo cittadino nel capoluogo sardo. Moglie e figli: cosa sappiamo sulla ... tag24

"Mercato ittico, soluzioni durante il fermo pesca": L’assessore Caldaroni interviene dopo la protesta di Assoittico e l’asta bloccata "Vendita affidata alle mogli, su questo punto il regolamento non si tocca". ilrestodelcarlino