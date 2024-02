Modenese | barricato in casa si consegna

Modena, carabiniere in pensione si barrica in casa con la moglie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 18.00 Dopo alcune ore e una lunga trattativa, il carabiniere in pensione che da questa mattina eraina Pavullo (Modena) assieme alla moglie è uscito dall'abitazione si èto spontaneamente ai suoi colleghi. E' stato convinto dal lavoro dei mediatori dell'Arma, anche grazie alla collaborazione dell'avvocato Cosimo Zaccaria che anche nell'episodio di dicembre 2022 era stato coinvolto nella mediazione di un gesto simile compiuto dal 70enne, sembrerebbe in crisi depressiva Il caso ora in mano agli inquirenti.

