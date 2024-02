Modena | si barrica in casa con la moglie a Pavullo | trattative in corso

Carabiniere in pensione si barrica in casa insieme alla moglie

Modena, carabiniere in pensione barricato in casa con la moglie: Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo, in Appennino modenese, e con lui c'è la moglie. L’uomo, sui 70 anni, aveva fatto un gesto simile il 26 dicembre 2022, quando si era arreso ... gazzettadiparma

