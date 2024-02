Modena | ex carabiniere 70enne barricato in casa con la moglie | in corso le trattative

Carabiniere in pensione si barrica in casa insieme alla moglie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ore di tensione a Pavullo, in provincia di, dove unin pensione di circa 70 anni si ènella sua abitazione, in via Sardegna. L’uomo starebbe tenendo in ostaggio sua79enne e non avrebbe alcuna intenzione di lasciare l’abitazione. Non sono chiare le motivazioni del suo gesto né quali siano le L'articolo proviene da Il Difforme.

Un carabiniere in pensione si è barrica to in casa a Pavullo, nell'Appennino modenese: con lui nell'abitazione c'è la moglie . L'uomo, sui 70 anni, aveva fatto ... (tg24.sky)

15.20 Sono in corso da questa mattina a Pavullo, nel Modenese, trattative tra le forze dell'ordine e un carabiniere di 70 anni e in pensione che si è ... (servizitelevideo.rai)

Ex carabiniere armato si barrica in casa con moglie: Mediazione in corso a Pavullo: Un'ex carabiniere armato si è barricato in casa con la moglie come ostaggio a Pavullo, nell'Appennino modenese, dando inizio a una delicata situazione che richiede interventi di mediazione in corso. L ... abruzzo24ore.tv

Pavullo (Modena), ex carabiniere si barrica in casa con la moglie: Un ex carabiniere si è barricato in casa a Pavullo, sull'Appennino modenese. All'interno dell'abitazione c'è anche la moglie dell'uomo. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia per tentare una ... tgcom24.mediaset

Ex carabiniere armato si barrica in casa con la moglie in ostaggio: mediazione in corso: Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo, in Appennino modenese, e con lui c'è la moglie. L'uomo, sui 70 anni, aveva fatto un gesto simile il 26 dicembre 2022, quando si era arreso ... leggo