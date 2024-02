Misterbianco | arrestato marito violento | per picchiare la compagna usava anche un bastone da Karate

MISTERBIANCO. ARRESTATO MARITO VIOLENTO: PER PICCHIARE LA COMPAGNA ADOPERAVA ANCHE UN BASTONE DA KARATE.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, fenomeno verso cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania rivolge la massima attenzione,attraverso la sua rete di monitoraggio, istituita dal 2014 su tutto il territorio nazionale e composta da militari particolarmente specializzati sulla delicata materia, la Tenenza diha tratto in arresto in flagranza di reato un 25enne catanese, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della, con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza dei loro figli minorenni. Al riguardo, il culmine delle condotte vessatorie poste in essere dall'uomo avverso la propria giovane convivente è avvenuto nella mattinata, quando la ragazza, alla presenza dei suoi due figli di appena 1 e 2 anni di ...

