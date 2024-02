Mirabella Eclano: finge di aver perso la patente, denunciato

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(AV): Simula lo smarrimento delladi guida per ottenerne una nuova:dai Carabinieri I Carabinieri della Compagnia dihanno scoperto il trucco escogitato da un pregiudicato del posto, attrso il quale era riuscito ad ottenere – fraudolentemente – un duplicato della propriadi guida. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si era visto ritirare il proprio documento di guida all’estero, poiché trovato alla guida in stato di ebrezza. Ma, anziché attendere il termine della sospensione, l’interessato, appena rientrato in Italia, ha presentato una denuncia di smarrimento, riuscendo così ad ottenere prima un permesso provvisorio di guida e successivamente una nuova ...