Minala | oggi a solo 27 anni è finito ai margini del calcio

Minala oggi ha solo 27 anni ma è finito ai margini del calcio: "La storia dell'età mi ha rovinato"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 Josephè stata una sorta di meteora in serie A e ha fatto parlare di sé non tanto per questioni calcistiche, ma piuttosto per questioni giuridiche. Prodotto del vivaio della Lazio, il difensore fu accusato di avere addirittura 42e di aver mentito sulla sua etàper avere più chance. Un’accusa dalla qualefu scagionato, ma che sarebbe rimasta impressa come un marchio sulla pelle che in un certo senso ha segnato la sua carriera. La storia didebuttò con la Lazio in serie A grazie a Reja e ai microfoni de La casa di C ha parlato di quando un signore lo illuse, promettendogli un provino col Milan: “Si allontanò dicendomi che sarebbe andato a prendere dei biglietti. Non tornò più”. Poi nel momento in cui poteva ...