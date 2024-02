Milano Fashion Week | vip a bordo passerella | Sharon Stone… e forse Fedez da Versace

Milano Fashion Week: le foto delle sfilate del secondo giorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Planano i divi sulla. E ieri sera bella sorpresa aper Tom Ford conStone in formissima come Uma Thurman entrambe amiche della maison e soprattutto del direttore creativo Peter Hawkings. Entrambe hanno ammirato le tante uscite sexy sullainsieme alla supertop anni Novanta Amber Valletta. Martedì scorso invece da Twinset c’era Ella Travolta, la figlia del mitico John. Stamani invece nel deposito Atm dove ha sfilato Tod’s con Andrea Della Valle c’erano Martina Colombari e Filippa Lagerback. Da Prada l’artista Francesco Vezzoli baciava mazzi di amici e amiche. Per l’Emporio Armani ieri ha brillato la freschezza di Victoria De Angelis testimonial della campagna Emporio ...