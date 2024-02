Milano Fashion Week | Crazy Pizza svela la sua nuova Signature Cocktail List

Milano Fashion Week: le foto delle sfilate del secondo giorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Felicità” e “Gloria”. Ma anche “Caruso” e “Volare”. Dieci nuoviche celebrano l’Italia, creati in collaborazione con Drink Factory Durante la settimana della modava in scena con la sua. La novità è frutto della collaborazione con Drink Factory, azienda di riferimento nel campo della mixology., il più giovane tra i brand del Gruppo Majestas, guidato dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa, presenta dieci nuoviche spaziano dai classici rivisitati a proposte innovative e sorprendenti, preparati con maestria, utilizzando solo ingredienti di altissima qualità, capaci di accompagnare ogni piatto, dagli starters sino ...

In una Milano di fine febbraio fredda e uggiosa ci pensa la Fashion Week a portare l’allegria. Un po’ di pioggia non ferma le star, che si riversano in città ... (lookdavip.tgcom24)

I 3 look da giorno e da sera scelti da Rosalinda Cannavó . Da replicare il prossimo inverno Uno da giorno e due da sera. Tre look scelti da Rosalinda Cannavó ... (361magazine)

Moda, Appiolaza evoca l’ironia di Franco Moschino: La sua “collezione zero” presentata nell’ambito della Fashion week "evoca il mondo di Franco”, ha spiegato lo stilista. Una corsa contro il tempo per il suo debutto al timone della maison, visto che è ... agoramagazine

Prada e la sua storia d'amore con il passato: Cosù Miuccia Prada definisce la collezione Prada Autunno/Inverno 2024 ideata insieme al co-direttore creativo Raf Simons, presentata a Milano nell'ambito della Fashion week. In sala, come di consueto, ... agoramagazine

Colletti rossi alla Milano Fashion Week in supporto alle donne abusate: In questi giorni il capoluogo lombardo è meta non solo di modelle e stilisti ma anche di tanti personaggi dello spettacolo e curiosi, in quanto sta avendo luogo la Fashion Week, ovvero la settimana ... news.fidelityhouse.eu