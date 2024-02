Milano ad alta tensione, manifestazione nazionale per la Palestina e corteo anti Putin: ecco le strade a rischio

(Di venerdì 23 febbraio 2024)– Giornata di manifestazioni quella di sabato 24 febbraio a. La città sarà infatti teatro di due cortei: quello organizzato dalla comunità ucraina e dall’associazioneRussi Liberi, e quello– al quale sono previsti almeno 5.000 partecip– organizzato in sostegno al popolo Palestinese. Entrambe le manifestazioni avevano chiesto di poter terminare la marcia in piazza Duomo, ma Palazzo Marino ha negato l’autorizzazione. Due anni di guerra in Ucraina Per quanto riguarda la mobilitazionee a sostegno dell'Ucraina, l’appuntamento è alle 11 in piazza Cordusio. Il tema della protesta è “Due anni di terrore” in riferimento all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022, ma sarà ...

