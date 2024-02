Milan, Theo Hernandez da record: in Europa solo uno è meglio di lui

Il mondo a due colori di Jovic: il rinnovo col Milan e la strategia futura: Il rinnovo sembrava utopia fino a pochi mesi fa, ma Jovic adesso ha convinto tutti. E il Milan ha cambiato strategia sul suo futuro ... tag24

Il Milan "indifeso" va avanti in Europa: Certo poi il Milan ha davanti gente in grado di rimettere in sesto i conti ... messo davanti alla porta sguarnita da Theo Hernandez rimette in parità la contabilità. Identica impresa quella di Leao ... ilgiornale

Video/ Rennes Milan (3-2) gol e highlights: Bourigeaud sigla una tripletta ma non basta (22 febbraio 2024): Video/ Rennes Milan (3-2) gol e highlights. I rossoneri raggiungono gli ottavi di Europa League grazie al tre a zero dell'andata ... ilsussidiario