Milan | Rafa Leao interruttore umano | una gemma | ma troppi errori

Razzismo verso Leao: l’attaccante del Milan replica duramente sui social

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' a Rennes si è vista la versione peggiore e quella migliore dell'attaccante del

Rafa el Leao sigla l'immediato pareggio per il Diavolo in Rennes-Milan , partita di ritorno dei playoff di Europa League . Golazo del numero 10 (pianetamilan)

Seconda partita in Europa League, secondo goal per Leao : l’allenatore del Milan Stefano Pioli difende il portoghese a spada tratta Nonostante la sconfitta per ... (dailymilan)

Il Milan "indifeso" va avanti in Europa: Certo poi il Milan ha davanti gente in grado di rimettere in sesto i conti ... Ha ragione Florenzi che lo conosce meglio di tutti noi: «Se Rafa si alza con la luna storta...». Ecco il portoghese ... ilgiornale

Milan esce a testa alta nonostante la sconfitta contro il Rennes: Il Milan ha subito una sconfitta contro il Rennes, ma nonostante ciò, è riuscito a uscire a testa alta. La partita, caratterizzata da due rigori concessi ai francesi, ha visto le reti di Luka Jovic e ... informazione

Milan, la difesa è un colabrodo. Ma dall’infermeria arrivano buone notizie: Complice lo stadio molto caldo, il Milan comincia in grosso affanno e va sotto nel punteggio quasi subito grazie al gol di Bourigeaud, anche se in avvio Rafa Leao ha avuto sui piedi l’occasione per il ... calcioinpillole