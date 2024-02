Milan | Olivier Giroud pronto a colpire anche l’Atalanta La statistica con le big

Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, MLS alla finestra: quando deciderà?

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ci vede bene quando incontra le big in Serie A. L’attaccante delha segnato più gol contro squadre di alta classifica Sempre e comunque. Il bomber delha un nome e cognome e parla francese. A 37 anni l’ex Arsenal e Chelsea, campione del Mondo con la Francia nel 2018, è il miglior marcatore dei rossoneri in Serie A sin qui: 12 goal in 22 presenze, di cui 20 da titolare., oltre ad aver sfondato la doppia cifra in termini di reti, in campionato sa farsi valerecome uomo dell’ultimo passaggio. Sono infatti ben 8 gli assist confezionati dal bomber francese. Una vera e propria manna dal cielo se si considerano gli anni sulle spalle del centravanti di Chambéry. E c’è un dato in particolare che lo incorona come il migliore del ...