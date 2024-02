Milan | Mike Maignan che succede? I rigori non sono più…

Calciomercato Milan – Maignan via? L’assist può arrivare da … Carnesecchi

(Di venerdì 23 febbraio 2024)che? Respingere inon è più una caratteristica del francese: degli ultimi 10 nemmeno una parata… Ilsubisce tanti goal, troppi. Sotto la lente d’ingrandimento ci è finita la difesa, ma non solo. Anche il portiere francese. Sì, perché non è più il Magicche abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Partiamo con una premessa, le reti incassate dalla squadra di Stefano Pioli nono dipendono dal numero 16 rossonero. E’, però, inevitabile parlare di qualche calo nelle prestazioni dell’estremo difensore ex Lille. Se nella stagione dello scudetto, e anche nella scorsa,sfoderava interventi a dir poco pazzeschi in ogni partita, oggi le coseun po’ cambiate. ...

