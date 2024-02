Milan | Luka Jovic si riscatta dopo Monza Tutti i voti

Jovic ancora in gol: il retroscena sul riscatto del Milan

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilperde contro il Rennes ma conquista il pass per gli ottavi: ecco idiche si ètoIldi Stefano Pioli perde 3-2 contro il Rennes, nella sfida di ritorno valida per l’accesso agli ottavi di Europa League, ma strappa comunque il pass per la qualificazione alla fase finale della competizione, grazie al vantaggio rimediato con il 3-0 dell’andata. Per l’ottava volta in questa stagione, a finire sul tabellino dei mercatori è stato il centravanti rossonero. La buona prestazione del numero 15 ex Fiorentina è stata sotto gli occhi di, tanto che i maggiori quotidiani italiani l’hanno valutata conpositivi nelle loro pagelle. ...