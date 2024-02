Milan | l’Atalanta a San Siro con Ademola Lookman? Il punto

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta: torna Loftus-Cheek. Miranchuk o Scamacca?

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In vista della sfida di campionato contro ila Sanpotrebbe recuperare. Ecco le sue condizioni Dopo l’impegno europeo contro il Rennes, con tanto di qualificazione agli ottavi di finale di Europa League (dove affronterà lo Slavia Praga), ilsi prepara a rituffarsi in campionato. Domenica sera alle 20:45 a SanStefano Pioli riceverà la visita deldi Gian Piero Gasperini. Una sfida in piena zona Champions League, con ilterzo a quota 52 punti e la Dea quarta con 45 punti. La squadra di Gasperini deve recuperare il match contro l’Inter, tre giorni dopo l’impegno con i rossoneri. Si prospettano dunque tre giorni intensi perche deve anche fare i ...

A sorpresa potrebbe avvicinarsi il recupero dell’attaccante dell’ Atalanta Ademola Lookman in vista della gara contro il Milan Buone notizie per l’ Atalanta ... (calcionews24)

Serie A – Sfida in bilico tra Milan e Atalanta: rossoneri avanti a 2,40 su Sisal ma la Dea insegue a 2,90: Roma, 23 febbraio 2024 –Milan – Atalanta è il piatto forte della 26esima giornata ... obbligatorio dunque tornare ai 3 punti e l’occasione arriva nel match interno con il Frosinone: gara in discesa ... padovanews

Bologna bello e vincente, Thiago Motta lancia un messaggio: In attesa della sfida tra Milan e Atalanta, il Bologna sale al quarto posto in classifica ... match ai microfoni di ‘DAZN’ esprimendo la sua soddisfazione. Grande anche l’emozione per l’affetto ... calciomercato

Europa League: l'Atalanta prima a scendere in campo negli ottavi: L'Uefa ha diffuso la programmazione degli orari delle partite valide per gli ottavi di finale di Europa League, in programma il 7 marzo per l'andata ... sportmediaset.mediaset