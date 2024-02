Milan | Gentile | “L’Europa League è un obiettivo | sorteggio benevolo”

Trpisovsky specialista in imprese, ma il Milan resta padrone del proprio destino

Gentile non ha dubbi: «Sorteggio benevolo per il Milan, contro lo Slavia Praga si può…»: Il giornalista Riccardo Gentile ha commentato il sorteggio degli Ottavi di Finale di Europa League, dove il Milan sfiderà lo Slavia Praga Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Riccardo Gentile comment ... milannews24

"In Italia è rigore": in Europa non dato penalty alla Roma, contatto uguale a quello Fazio-Simeone: Abbiamo rimarcato con fermezza che, al netto di limiti evidenti e dei tanti errori commessi dalle varie componenti, questa Salernitana abbia raccolto meno di quanto meritasse anche a ... tuttosalernitana

Trpisovsky specialista in imprese, ma il Milan resta padrone del proprio destino: In trasferta non perde dal 26 ottobre, proprio dall’ultimo viaggio in Italia, a Roma. Che sia di buon auspicio per il Milan, che ospiterà lo Slavia il 7 marzo a San Siro nell’andata degli ottavi di ... sport.sky