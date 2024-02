Milan e Roma avanti in Europa: Leao difficile da gestire, che gioia De Rossi

Altra settimana da incorniciare per il calcio italiano in Europa. Dopo il pareggio in Champions del Napoli contro il Barcellona, sono infatti arrivati due ... (sportface)

Continua il momento entusiasmante delle squadre italiane in Europa League . La Fiorentina è già qualificata agli ottavi di Conference League , in Europa League ... (calcioweb.eu)

Milan e Roma avanti in Europa: Leao difficile da gestire, che gioia De Rossi: La Roma esulta, addirittura trionfa con l’Olimpico in festa. Il Milan va semplicemente avanti, quasi timidamente. La qualificazione fa sorridere Pioli, la difesa no. Da Monza a Rennes, non esattamente ... calciomercato

Europa League, venerdì il sorteggio degli ottavi: le possibili avversarie di Milan, Roma e Atalanta: Le possibili avversarie del Milan in vista del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League L'Europa League entra sempre più nel vivo. Venerdì 23 febbraio si terranno i sorteggi… Leggi ... informazione

Calcio, Europa League, la Roma vince ai rigori, il Milan perde ma entrambe volano agli ottavi di finale: La Roma batte il Feyenoord 4 a 2 ai calci di rigore, accede agli ottavi di finale di Europa League e oggi, a Nyon, conoscerà la sua prossima avversaria europea. Il Milan si presenta in Francia forte ... rtl