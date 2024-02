Migranti: Gozi, ‘essenziale partenariato Europa-Africa’

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - “Vogliamo una politica di asilo e immigrazione umana ed equa che rispetti i diritti fondamentali di ogni individuo, che garantisca la sicurezza e l'integrazione deie che sia basata sulla solidarietà tra gli Stati membri e sul sostegno alle iniziative volte ad affrontare le cause profonde della migrazione forzata. Ci impegneremo inoltre a stabilire regole comuni per affrontare le sfide della migrazione economica e climatica. I Paesi e le regioni del Sud non possono più essere lasciati soli a sorvegliare vasti tratti di frontiere marittime”. Lo ha affermato Sandronel corso dell'evento organizzato dal Partito democratico europeo a Las Palmas di Gran Canaria in Spagna sul nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. “Per questo motivo -ha aggiunto il segretario generale del Pde ed eurodeputato di Renew Europe- ...