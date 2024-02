Migliaia di giocattoli pericolosi sequestrati dalla guardia di finanza a Palermo

Migliaia di giocattoli pericolosi sequestrati al porto Palermo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nuovo sequestro record dipotenzialmente nocivi per la salute dei bambini operatodidi. Nell’ambito delle consuete attività di controllo effettuate sulle merci in importazione, i finanzieri del comando provinciale die i funzionari dell’ufficio delle dogane hanno sequestrato circa 4.000di provenienza cinese. Secondo quanto emerso dalle analisi chimiche eseguite dal laboratorio dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, icontenevano un elevato quantitativo di ftalati, sostanze utilizzate per ammorbidire la plastica ma potenzialmente tossiche se ingerite o maneggiate frequentemente dai bambini. Il provvedimento di sequestro è stato dispostoprocura della ...