“Mi sono fidata del pediatra sbagliato” | Sabrina Ghio e il ricovero in ospedale della figlia Mia

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ha parlato delMia su Instagram. L’influencer, 38 anni, ha raccontato ai follower di aver accompagnato la sua secondogenita all’dopo che questa si era sentita male a causa dell’influenza. “La vita è piena di imprevisti, alcune volte belli, altre purtroppo no…Misentita dire che era una semplice influenza, che ero esagerata e addirittura midi unche in realtà si è rubato solo soldi dicendomi che i polmoni erano puliti…”, ha esordito in una storia Instagram, spiegando di aver ricevuto una diagnosi sbagliata da un medico, il quale sarebbe stato convinto di trovarsi di fronte a una semplice influenza. Nella foto a corredo del racconto, ...

Sempre molto attiva sui social, Sabrina Ghio, ex volto di UeD, ha raccontato le ore di paura vissute in ospedale . La donna, infatti, ha raccontato di ... (dailynews24)

Grande Fratello, Beatrice è la prima finalista della puntata di lunedì 26 febbraio: sette concorrenti in nomination: A votare davanti a tutti sono stati Rosy, Sergio, Perla ... con Alessio Falsone chiarendo che a legarli solo ‘un rapporto di amicizia': "Ti aspetto, mi fido di te" ha aggiunto Mirko Brunetti sulla ...fanpage

Il futuro di Fiat insieme a Olivier Francois, a Ginevra – Italia: In un mercato globale della mobilità in continua evoluzione, ci sono coloro che sognano un futuro migliore e altri che compiono dei passi concreti verso un domani più sostenibile e responsabile. FIAT ...monzaindiretta

Il sequel del Dune di David Lynch che non abbiamo mai visto: sono davvero entusiasta e penso che potrebbe diventare un ottimo ... In città, Scytale (travestito da Duncan) uccide uno degli ex lealisti di Paul, Farok, e rapisce Lichna, la figlia del fidato ...wired