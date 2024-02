“Mi sono fidata del pediatra sbagliato” | Sabrina Ghio e il ricovero in ospedale della figlia Mia

Sabrina Ghio, la figlia ricoverata in ospedale: «Mi sono fidata del pediatra che si è rubato solo soldi»

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ha parlato delMia su Instagram. L’influencer, 38 anni, ha raccontato ai follower di aver accompagnato la sua secondogenita all’dopo che questa si era sentita male a causa dell’influenza. “La vita è piena di imprevisti, alcune volte belli, altre purtroppo no…Misentita dire che era una semplice influenza, che ero esagerata e addirittura midi unche in realtà si è rubato solo soldi dicendomi che i polmoni erano puliti…”, ha esordito in una storia Instagram, spiegando di aver ricevuto una diagnosi sbagliata da un medico, il quale sarebbe stato convinto di trovarsi di fronte a una semplice influenza. Nella foto a corredo del racconto, ...

Sabrina Ghio , ex tronista di Uomini e donne, e Carlo Negri sono genitori della piccola Mia, nata a giugno 2022. Dopo un periodo difficile, segnato da tre ... (leggo)

Sempre molto attiva sui social, Sabrina Ghio, ex volto di UeD, ha raccontato le ore di paura vissute in ospedale . La donna, infatti, ha raccontato di ... (dailynews24)

