“Mi hanno violentata”. Scandicci, scattano i controlli nella zona dell'ex Cnr

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(Firenze), 23 febbraio 2024 – Ci sarebbeal centro di un caso di presunta violenza sessuale successo la scorsa notte. La vittima sarebbe una donna di mezza età che avrebbe raccontato agli operatori sanitari quanto accaduto. Ma la situazione è ancora tutta da verificare; per questo sarebbero in corso ricerche nei vari luoghi dove si trovano abitualmente i senza fissa dimora. Non si conoscono ancora i dettagli del fatto, ma da ieri pomeriggio sono molti i residenti ad aver visto e segnalato anche al nostro giornale un insolito via vai di vetture di carabinieri e polizia municipale cittadina aggirarsi tra l’ex Cnr, il vicino parcheggio di villa Costanza e l’ex liceo di Isolato Boccaccio. L’ex Cnr, che doveva essere vuoto ormai da anni, è invece ancora nel pieno possesso di balordi e altri senza fissa dimora che approfittano delle ...