“Mi ha fatta spogliare e poi mi ha baciato” | gravi accuse di violenza sessuale ad un nutrizionista

Violentata durante un massaggio, le urla e la fuga: denunciato un fisioterapista

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 Come riferisce il Corriere una donna 36enne ha rivoltomolto pesanti nei confronti di un medico59enne che ha lo studio in un quartiere romano. La prima visita ci sarebbe stata lo scorso maggio e l’ultima a novembre scorso. Nel mezzo una serie di incontri che, a detta della 36enne, sarebbero stati caratterizzati da pesanti molestie sessuali. Dopo la denuncia della donna gli investigatori del commissariato Fidene-Serpentara si sono presentati nel suo studio per notificargli un’interdizione dalla professione sanitaria ordinata dal gip che ha accolto la richiesta del pm nella sua misura cautelare. Le pesantiLa donna, durante la denuncia ai poliziotti, ha raccontato che il 59enne alla prima visita le avrebbe chiesto di togliersi il reggiseno, una richiesta che lei ha ...