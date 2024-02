Mezzo metro di neve e pericolo valanghe | chiuso il Passo del Brennero

Mezzo metro di neve: chiusa l'autostrada del Brennero da Vipiteno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nevica in tutto il Trentino oltre i 1.200 metri di quota. Gli accumuli variano dai 25 ai 50 centimetri sui passi, in particolare sul San Pellegrino, dove nel weekend si terrà il SuperG di Coppa del mondo femminile. Chiusa perla strada statale 641 diFedaia in località Diga. Il Servizio gestione strade della Provincia ha attivato diversi punti di controllo per la verifica delle dotazioni invernali obbligatorie degli automezzi in transito. Ancoraanche il valico delsull'A22 con uscita obbligatoria a Vipiteno. La forte nevicata di queste ore sta rendendo difficile il transito veicolare attraverso ildeldove si misurano 50 centimetri difresca. L'autostrada 'A22 del Brennerò, in ...