Mezza maratona a Napoli | dispositivo di traffico del Comune

Napoli City Half Marathon, programma orario e percorso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutidispeciale varato daldiin occasione dellain programma adomenica 25 febbraio. Ilsarà in vigore dalle 7 alle ore 13, e comunque fino a cessate esigenze. Nel dettaglio l’ordinanza delprevede: a) divieto di transito veicolare nei tratti di strada di seguito elencate e di volta in volta interessate dal passaggio degli atleti, eccetto i mezzi di emergenza e di soccorso, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli autorizzati a supporto degli atleti: viale Kennedy, via Giulio Cesare, Galleria Laziale, via Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Vespucci, via Ponte della ...