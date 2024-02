Meteo weekend, ancora tempo variabile con piogge al Nord

(Di venerdì 23 febbraio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Inizia in queste ore, con le primeal, quella lunga fase atlantica di cui stiamo parlando da giorni e che ci accompagnerà per tutto ile poi a seguire anche verso la fine del mese e l’inizio di marzo. Nell’immediato i fenomeni sonomodesti ma si intensificheranno entro sera e nella giornata di venerdì si estenderanno anche alle regioni centrali. Sabato toccherà al Sud ma una nuova perturbazione entrerà sul Mediterraneo di gran carriera e andrà a stimolare anche una ciclogenesi mediterranea. Tutta l’evoluzione sarà accompagnatarali, neve in montagna, venti forti e e un graduale calo delle temperature a iniziare dalle regioni del ...