Meteo | le previsioni in Campania per venerdi 23 febbraio 2024

Meteo SALERNO ? Previsioni fino a 15 giorni » ILMETEO.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,23. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1818m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudovest. Allertepreviste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si fa riferimento a ... (noinotizie)

allerta arancione per zone di Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, allerta gialla per dieci regioni . Previsti temporali, nevicate e ( Puglia , ad esempio) vento ... (noinotizie)

Venerdì e weekend con molte piogge e neve, attenzione anche al vento forte. Le previsioni meteo dal 23 febbraio: Le previsioni meteo per venerdì 23 febbraio Oggi nuvolosità diffusa su tutta Italia. Piogge possibili su gran parte del Centro-Nord, in Campania e in Sardegna; neve sulle Alpi oltre gli 800-1.000 ... meteo

Meteo: ci sono dei rischi che si corrono, ecco quali: Le previsioni indicano un’imminente svolta stagionale, con l’arrivo di perturbazioni che potrebbero portare piogge abbondanti e un clima più turbolento. Questo potrebbe significare la fine del ... meteogiornale

Cerca la tua località in Italia e all'estero: Quote neve tutte in diminuzione. Calo termico. Venti forti da sud. Mari molto mossi. Previsioni meteo complete per oggi Guarda il Video Meteo Un ciclone si posiziona al Sud. Giornata più soleggiata al ... ilmeteo