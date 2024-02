Meteo | in arrivo una forte ondata di maltempo | pioggia e molta neve

Meteo: arriva la Pioggia! Tutti i PONTI di PRIMAVERA 2024 potrebbero essere a rischio, ecco perché

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le previsioniindicano un ‘treno’ di cicloni insull’Italia. Il, in sostanza, caratterizzerà anche la prossima settimana. La pressione calerà ancora e si formerà un ciclone sul Mar Ligure capace di portare forti piogge, vento, mareggiate e tantasulle Alpi. Già in queste ultime ore è abbondantemente nevicato su alcune delle principali località alpine come Livigno, in Lombardia. Durante il weekend la situazione migliorerà parzialmente al Centro-Nord, mentre al Sud si avranno forti piogge e rovesci. Vivremo un periodo molto perturbato dal punto di vistasulle regioni meridionali. Con fenomeni anche intensi e vento a raffiche molto violente. Per quanto riguarda il timido miglioramento del Centro-Nord bisogna dire che, in realtà, continuerà a piovere ma in modo irregolare e ...