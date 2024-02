Menichini | “Napoli | se ognuno dei giocatori da un 5% in più e sommato fa la differenza…”

Menichini: "Napoli? Un record cambiare tre allenatori dopo lo scudetto! Basta che ogni giocatore dia il 5% in più per ...

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Leonardo, ex vice di Mazzone sia al Cagliati che ale ha giocato con Ranieri al Catanzaro. Queste le sue parole sul? Effettivamente è un record cambiare tre allenatori in un anno dopo lo Scudetto “Il? Effettivamente è un record cambiare tre allenatori in un anno dopo lo Scudetto. Ma nel calcio non tutto è spiegabile, è difficile capire perché certe stagioni nascano in un certo modo. Io ritengo iluna squadra forte che è ampiamente sotto classifica. Sicuramente il cambio d’allenatore porta sempre qualcosa di positivo. Nella gestione del quotidiano, cambiando qualcosa negli allenamenti, cambiando dei movimenti. Però i protagonisti sono ...