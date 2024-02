Meloni vola da Zelensky con un accordo per l' Ucraina e il biglietto per la nuova Ue

Meloni domani a Kiev con Von der Leyen, G7 in videoconferenza con Zelensky. Il 1° marzo da Biden

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il primo vertice del G7 presieduto da Giorgiainizierà domani poco dopo l'ora di pranzo, si svolgerà in videoconferenza, avrà come unico argomento ufficiale gli aiuti all'e le sanzioni alla Russia e come ospite, nella prima parte, Volodymyr. La presidente del consiglio vuole partire da Roma al mattino ed atterrare a Kiev in tempo per collegarsi con gli altri leader insieme al presidente ucraino. Conferme del viaggio non ce ne sono, ma alla domanda diretta che le ha fatto ieri Bruno Vespa, la premier ha risposto con un eloquente «si vedrà...». Di certo, il suo desiderio è quello. Vuole dimostrare che in Occidente non ci sono «segnali di stanchezza» ed essere nella capitaleil 24 febbraio, secondo anniversario dell'inizio dall'invasione russa, avrebbe un forte valore simbolico, al quale ...