Meloni verso G7 sabato da Kiev | l’Occidente non deve dare segnali di stanchezza

Sabato il primo G7 'italiano' con Zelensky in videocollegamento

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Giorgianon esclude di essere aprossimo, quando ha convocato la prima riunione del G7 in video conferenza sull'Ucraina, a due anni dall'invasione. La premier, ospite del salotto di Bruno Vespa a 'Porta a porta', affronta i vari temi sul tavolo, a partire proprio dalla questione Ucraina. "Penso che l'Occidente non debbadi", dice. E al conduttore che le chiede se sarà nella capitale ucraina, la premier sembrauna indiretta conferma, sorridendo e rispondendo "si vedrà...". Nel corso della riunione, anche se 'fuori sacco', si parlerà anche di Medio Oriente. Su questo, spiega, "penso che oggi un cessate il fuoco umanitario sia necessario" e occorre "far capire che questa escalation non aiuta, non aiuta nessuno, non aiuta ...