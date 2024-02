“Meloni? Si muove bene. L’Africa è centrale e l’immigrazione non va subita”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/02/provera.mp4 “Giorgiasi stando molto, l’Italia è apprezzata a tutti i tavoli grazie anche alla qualità del presidente del consiglio”. Marco Tronchetti Provera non usa particolari giri di parole nell’esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal nostro premier. Alla Ripartenza 2024 di Milano, ospite di Nicola Porro, il Vice Presidente Esecutivo del gruppo Pirelli ha offerto il proprio punto di vista sulla situazione italiana per chi fa impresa ad alti livelli, ma non si è nemmeno sottratto dal commentare l’attualità. Interpellato a margine del panel dedicato alla “competitività delle imprese tra manager e famiglia”, l’imprenditore milanese ha infatti manifestato fiducia nel premiere ha dato un parere positivo anche sul Piano ...

Dopo il New York Times, Economist e Le Monde, Anche la Cnn apprezza Giorgia Meloni in un editoriale del giornalista Fareed Zakaria: "Sembra sempre di più il ... (ilgiornale)

I porti e il cantiere infinito della riforma: fra bozze e pressioni, così si muove (a rilento) la politica: che nella geografia attuale è dato come uno dei presidenti di Authority più vicini al partito della premier Giorgia Meloni. Rixi lancia alcune suggestioni interessanti, eccezioni nella portualità che ... ilsecoloxix

Salvini bluffa sul terzo mandato per colpire sia Meloni sia Zaia: Nonostante la certezza della bocciatura, la Lega non ha ritirato l’emendamento in commissione. La conferenza delle regioni ha chiesto un incontro al governo, segno che il capitolo non è chiuso ... editorialedomani

Meloni fa rotta su Kiev. Per gridare al mondo che lei non è ambigua con Putin come Salvini: Giorgia Meloni molto probabilmente andrà Kiev con Ursula Von Der ... dell’opposizione russa chiama in causa la responsabilità politica del Cremlino. Si muove su questa linea il ministro degli Esteri ... huffingtonpost