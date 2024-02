Meloni in tv | «De Luca? Fondi usati per le feste del fagiolo  e del caciocavallo podolico»  La replica del governatore |  «Stile da stracciarola»

Fondi europei, De Luca: 'Da Meloni aggressione, da stile 'stracciarola''

Caso sagre, Iannone a De Luca: "Non sa leggere o vuole leggere male". Vietri: "Imita ancora Crozza": Dopo le nuove critiche del governatore De Luca alla premier Meloni e allo stesso commissario regionale di FdI Antonio Iannone in merito ai fondi per le sagre, non si è fatta attendere la risposta di ... salernotoday

De Luca sfida Meloni a dibattito pubblico: "Non fate i conigli": Roma, 23 feb. (askanews) - "Mi è stato riferito che ieri (giovedì 22 febbraio, ndr) il presidente del Consiglio si è esibito in una performance... il presidente del Consiglio mi tira in ballo, io la r ... libero

Nuovo round tra Vincenzo De Luca e Giorgia Meloni, premier attaccata in un video: "Stile da stracciarola": Nuovo attacco. Il presidente della Campania Vincenzo De Luca torna in un video a parlare della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Stile da stracciarola” le parole del governatore che da diversi ... notizie.virgilio