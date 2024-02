Meloni, il premierato è la madre di tutte le riforme - Notizie - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Questi trent'anni sono stati un confronto di visioni, quante sono cambiate e noi siamo ancora più consapevoli, uniti" e questi anni ci hanno dato "la cassetta degli attrezzi per accompagnare l'Italia nella Terza Repubblica". Lo ha detto la premier Giorgia, in un video messaggio al congresso di Forza Italia.ha citato in questo senso "l'elezione diretta del premier" per "dire basta ai giochi di palazzo", è "ladile", ha concluso.

