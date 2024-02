Meloni è arrivata in Polonia, domani presiede il G7 con Zelensky

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgiaall’aeroporto di Rzeszów, in. Rzeszów è di consueto la tappa intermedia del viaggio verso Kiev, che viene raggiunta con un treno che parte dal confine trae Ucraina. Anche se non ci sono conferme ufficiali, secondo quanto fatto capire dalla stessa premier ieri sera a ‘Porta a porta’,dovrebbereda Kiev la prima riunione in video conferenza del G7 a guida italiana. Scopo del summit, ha spiegato, confermare il sostegno dell’Occidente che non deve “dare segnali di stanchezza”. All’incontro parteciperà anche il presidente ucraino Volodymyr. L'articolo proviene da Ildenaro.it.