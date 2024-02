Meloni, De Luca: mi trasforma in primo antagonista Governo, la ringrazio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Napoli, 23 feb. (askanews) – “Mi è stato riferito che ieri il presidente del Consiglio si è esibito in una performance. Visto che il presidente del Consiglio mi tira in ballo, io laper l’attenzione perché mi sta facendo diventare l’principe del. Ma non è questo il mio obiettivo, perché io sono un modesto artigiano della politica mica sono uno statista a livello della”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo Dedurante la consueta diretta Facebook del venerdì. “Visto che mi tira in ballo ogni volta, vorrei proporre per la centesima volta all’onorevoleun dibattito pubblico sulla Campania, – continua – suoi fondi europei, sui fondi europei e sulla trasparenza e mi dia questa consolazione, si decida o mi lasci in pace o se ...