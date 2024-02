Meloni da Biden il 1° marzo | dall’Ucraina al G7 | di cosa parleranno

Meloni alla Casa Bianca da Biden il primo marzo - Ultima ora - Ansa.it

Forza Italia, Meloni "Resta tra punti di riferimento del centrodestra": ROMA (ITALPRESS) - "C'era chi diceva che senza Berlusconi non ci sarebbe stata più Forza Italia. Sapevamo che era una previsione sbagliata e lo stanno dimostrando i dirigenti del partito che stanno ra ... msn

ITALIA-USA, MELONI ALLA CASA BIANCA IL PRIMO MARZO: Roma, 23 feb - Il presidente Usa Joe Biden accoglierà il primo ministro italiano Giorgia Meloni alla Casa Bianca il 1° marzo "per riaffermare il forte rapporto tra Stati Uniti e Italia". E' quanto com ... 9colonne

Italy-US: Meloni to hold talks with Biden at the White House: Italy's premier Giorgia Meloni will meet United States president Joe Biden for talks at the White House in Washington DC next Friday, spokeswoman Karine Jean-Pierre said on a statement. "President ... adnkronos