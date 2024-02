Meloni da Biden il 1° marzo | dall’Ucraina al G7 | di cosa parleranno

Meloni alla Casa Bianca da Biden il primo marzo - Ultima ora - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – Giorgiavola a Washington dove giovedì 1incontrerà alla Casa Bianca Joe"per riaffermare la forte relazione tra gli Stati Uniti e l'Italia": Lo annuncia la Casa Bianca con un comunicato della portavoce Karine Jean-Pierre. I due leader, prosegue la nota, "discuteranno gli approcci condivisi per affrontare le sfide globali, tra i quali l'impegno a continuare il sostegno all'Ucraina e contrastare l'aggerssione russa, il prevenire un'escalation regionale in Medio Oriente, la consegna di aiuti umanitari al popolo di Gaza, gli sviluppi in Nord Africa e lo stretto coordinamento transatlantico riguardo la Cina". Inoltre, conclude la portavoce della Casa Bianca,"discuteranno la presidenza italiana del G7 e coordineranno in anticipo il summit della Nato di ...