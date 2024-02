Meloni azzera De Luca | Fondi usati per zampogne e caciocavallo

venerdì 26 Gennaio 2024

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ospite di Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa su Rai 1, la premier Giorgiarisponde agi insulti del governatore Pd della Campania, Vincenzo De: "Se uno guarda l'utilizzo deidi coesione in Campania trova la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna e la festa del. Mi chiedo se siano le priorità, spendere in modo più strategico può dare risultati migliori", è l'affondo del presidente del Consiglio in riferimento alle richieste degli amministratori locali campani che chiedevano, tra le altre cose, lo sblocco deiper il Sud. Sul tema, "sono rimasta molto colpita dal silenzio di Schlein sugli insulti e sui metodi di Vincenzo De. Gente che fa lezioni di morale e poi non si assume le responsabilità non mi ...