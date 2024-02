Meloni alla Casa Bianca da Biden il primo marzo

A tre giorni dalle elezioni regionali in Sardegna , Giorgia Meloni è stata ospite per ben due volte di Bruno Vespa , prima a “Cinque Minuti“, lo spazio in onda ... (ilfattoquotidiano)

Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ in atto una campagna di aggressione mirata e di falsificazione che si accompagna sempre all’aggressione politica. Non ... (anteprima24)

G7, Meloni da Biden a Washington il prossimo primo marzo: Roma, 23 feb. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Casa Bianca il primo marzo “per riaffermare il forte rapporto tra Stati Uniti e Italia”. Lo ... askanews

Congresso Forza Italia, Tajani: "Come in Champions ma Maradona non c'è più" - Diretta: "Un discorso che appartiene alla storia della nostra nazione" spiega ... da Mahmood a Fiorella Mannoia. Il video messaggio di Meloni "Posso solo immaginare quanto questo Congresso sia importante per ... adnkronos

"Stracciarola". De Luca insulta ancora la Meloni: "Vorrei proporre a Meloni per l'ennesima volta un dibattito pubblico ... ormai avviato a disputare battaglie politiche in totale autonomia rispetto alla linea del Pd guidato dall'invisa Elly Schlein. ilgiornale