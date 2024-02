Meloni a FI: governeremo ancora insieme

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 16.55 "Berlusconi era un uomo straordinario, ma sbagliava chi credeva che senza di lui non ci sarebbe stato futuro per Forza Italia. Resta un punto di riferimento importante per il centrodestra. Tajani ha saputo raccoglierne l'eredità". Così la premier, in un messaggio al Congresso di FI. "Continueremo a governare.Stiamoper scelta. Stiamo governando con compattezza".torna sulla riforma del premierato "per dire basta ai giochi di palazzo". Le elezioni Europee "decisive per portare aria nuova".

Alessandra Todde: 'sono io l'unica vera alternativa': Noi vinceremo e governeremo la Sardegna per cinque anni ... non incontrando e non ascoltando i cittadini - incalza Todde -. Meloni doveva venire qui a chiedere scusa per 5 anni di disastri, per i ... ansa

L’ipocrisia della destra in Sardegna, Meloni si gioca un pezzo delle europee: Eppure il palco di Cagliari tutto cancella e tutto unisce. Come se niente fosse. “Stiamo insieme da trent’anni e governeremo per altri cinque”, promette Meloni in un comizio che ha poco a che fare con ... ilriformista

Maggioranza, lo stato di salute in tre foto: Questo è in effetti un elemento di forza tradizionale dei partiti del centrodestra, sapersi unire e farsi vedere uniti nei momenti che contano: «Ci vogliono far litigare ma governeremo per ... che ... ecodibergamo