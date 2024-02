Melissa Satta alla Milano Fashion Week | il look scelto per le sfilate del venerdì

Melissa Satta "risponde" a Berrettini dopo la rivelazione sulla rottura

AGI - "Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto, intenso. Abbiamo una grande stima l'uno per l'altra. La ringrazio per i mesi ... (agi)

L'ex Velina sta partecipando come di consueto alla kermesse milanese legata al mondo della moda e dello stile: Prosegue la settimana della moda a Milano. Non poteva di certo mancare Melissa Satta, presenza fissa della Milano Fashion Week: l'ex Velina ha partecipato anche alle sfilate del venerdì, sfoggiando un ... golssip

Storia finita con Berrettini: cosa c'è dietro il silenzio di Melissa Satta: La scelta può voler dire che la porta rimane aperta per un ritorno di fiamma o che per come è finita le parole non valgono ... ilgiornale

Dopo la maschera d’oro Melissa Satta dà inizio al trend di quella di platino, di cosa si tratta: Melissa Satta è abbonata alla maschere di Mimi Luzon, esperta di benessere della pelle e un'estetista che offre trattamenti di lusso che è approdata a Milano in occasione della Fashion Week. La ... fanpage